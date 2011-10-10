Інтереси України відстоюватиме Нобелівський лауреат

Лауреат Нобелівської премії 2007 року, американський учений-еколог Вудроу КЛАРК на запрошення міністра екології та природних ресурсів України Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО погодився приєднатися до групи експертів, яка відстоюватиме інтереси України на засіданні Комітету з дотримання Кіотського протоколу Конвенції про зміну клімату.

Про це УНІАН повідомили к Міністерстві екології та природних ресурсів.

Засідання відбудеться 11-12 жовтня в Бонні (Німеччина). Комітет з дотримання Кіотського протоколу розгляне звіт України про ведення Кадастру викиду парникових газів у 2008-2009 роках.

Згідно з попереднім рішенням комітету, кадастр «був не достатньо прозорим, послідовним, порівняльним, повним і точним».

«Ми вже підготували звіт про дотримання Кіотського протоколу в 2010-му, в ньому ми упевнені. Але нам доводиться виправляти помилки, допущені минулим урядом у 2008-2009 роках, - відзначив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ. - Сподіваюся, ми впораємося, і наша позиція буде з розумінням сприйнята Комітетом з дотримання Кіотського протоколу. Підтримка з боку такого авторитетного вченого-еколога, як В.КЛАРК, дає нам упевненість, що ми на правильному шляху в реалізації Кіотського протоколу в Україні».

В.КЛАРК став лауреатом Нобелівської премії за 2007 рік спільно з віце-президентом США Альбертом ГОРОМ за роботу над Третім звітом Міжурядового Бюро ООН зі зміни клімату. В.КЛАРК вважається засновником і розробником економічних і технічних основ для розвитку і комерційного використання альтернативних джерел енергії в країнах, що розвиваються. Зараз В.КЛАРК консультує провідні комерційні компанії та уряди у всьому світі в галузі екології, зміни клімату, альтернативних джерел енергії.