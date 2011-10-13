Німці кажуть, що у нас треба відібрати Євро-2012

Член спортивного комітету Бундестагу Франк Штеффель (Християнсько-демократичний союз) закликав УЄФА відібрати в України статус господаря чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це він заявив в інтерв`ю Handelsblatt Online, повідомляє "Німецька хвиля".

"УЄФА має можливість зробити символічний жест проти державного свавілля та політично забарвленого правосуддя. Країні, яка топче ногами права людини та правову державу, не можна надавати подіум для самопрезентації", - зазначив він.

"УЄФА регулярно забороняє матчі на стадіоні, де фани поводяться неналежним чином та панує безправ`я. Тому "коли країна зневажає право, її треба виключити", - вважає Штеффель.

Водночас християнський демократ зауважив, що якщо відібрати в України право приймати Євро, будуть в тому числі покарані футбольні уболівальники країни: "В такий спосіб буде чинитися максимальний тиск на українську владу з тим, щоб вона діяла у правовий та демократичний спосіб".

На думку Штеффеля, сім років ув`язнення для Тимошенко та 137 мільйонів євро штрафу не мають нічого спільного із правовою державою у Європі.

"Отже, Євро-2012 має проводитись не у двох країнах, а лише у демократичній Польщі", - підсумував він.

Як відомо, 11 жовтня Тимошенко була визнана винною в порушеннях при укладанні в 2009 році газових угод із Росією й засуджена до 7-ми років позбавлення волі.

Українська правда