Успіх Дімі Білану приніс летаргічний сон

Для Росії друге місце, зайняте Дімою Біланом, стало і предметом неймовірної гордості, і неймовірного розчарування. Розчарування викликане тим, що дуже недалеко від переможної вершини виявився він в підсумковій таблиці. Більш того, багато хто, включаючи зірку російського шоу-бізнесу Філіпа Кіркорова, прямо говорити, що Білану просто не "дали" виграти конкурс.

Перемога далася Дімі Білану не без хвилювань, що, втім, можна зрозуміти. Піднімаючись свого часу на сцену "Євробачення", хвилювалася, напевно, навіть сама А.Б. Пугачова, і, як потім з`ясувалося, недарма. А ось Діма, виявляється, був упевнений в своєму успіху і розраховував зайняти місце не нижче третього, тому що конкурсні переживання примусили його, як пише газета "Жизнь", перетворитися з переконаного скептика практично в містика, який довіряє прикметам. Річ у тому, що напередодні доленосного виступу Білану приснився сон, який видався співаку більш ніж загадковим і, поза сумнівом, пов`язаним з майбутніми випробуваннями. "Мені приснилося, що я заснув в 24 роки, а прокинувся в 34", - признався Діма і, не барившись, звернувся до тлумачниці снів за роз`ясненням. Прониклива жінка пояснила конкурсанту, що в його сновидінні принциповим є число 10 (тобто та кількість років, яку він нібито проспав), і саме воно стане для нього особливим. Тому після того, як Білану повідомили порядковий номер, під яким йому належало виступати на фіналі "Євробачення", він повірив у заступництво вищих сил і заспокоївся.

Утро.ру