У ЖЕКах Тернополя запровадять книги відгуків та пропозицій

У ЖЕКах і комунальних службах Тернополя запровадять книги відгуків та пропозицій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ.

Такі книги також буде розміщено у куточку споживача водо- і теплопостчальників, структур, які займаються вивезенням сміття та обслуговуванням ліфтів.

Також усі ЖЕКи і комунальні служби до 1 листопада зобов’язано встановити біля своїх адміністративних приміщень інформаційні стенди «Міська рада інформує» з інформацією про тарифи і характеристики якості послуг, що надаються.

«Інформаційні стенди дозволять забезпечити належне інформування споживачів житлово-комунальних послуг. А книги відгуків та пропозицій забезпечать зворотній зв’язок між виконавцем і споживачем послуг, що дозволить покращити якість їхнього надання. Адже на щотижневих нарадах з керівниками ЖЕКів та комунальних служб ми аналізуватимемо усі записи тернополян», – прокоментував свою ініціативу С.НАДАЛ.