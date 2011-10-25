563 небезпечних об`єкти Києва будуть повідомляти Попову про аварію

Столичні підприємства, які становлять потенційну небезпеку для життя і здоров`я киян, обладнають системою виявлення небезпеки. Як повідомляють "Коментарі: Київ",про це розповів начальник ГУ з питань надзвичайних ситуацій Віталій Пшеничний.

«У Києві сьогодні 563 потенційно небезпечних об`єкти, які у нас на обліку. З них 32 об`єкти, які використовують в своєму технологічному процесі небезпечні речовини. Насамперед, це Дніпровська та Деснянська водопровідні станції, де використовується хлор для знезараження води. З інших небезпечних підприємств я хотів би виділити завод «Радикал» на лівому березі і ДП «Захід» на території Святошинського району, де на сьогоднішній день ще зберігаються вагони з залишками берилію. ОлександрПопов підписав розпорядження про створення системи виявлення потенційної небезпеки, яка передбачає, що всі 563 об`єкти повинні бути обладнані спеціальними датчиками, які будуть надавати інформацію про виникнення надзвичайних ситуацій», - розповів він.