На ринку електроенергії експерт радить запровадити прямі договори

Модель українського ринку електроенергії доцільно реформувати, запровадивши систему прямих договірних взаємин між виробниками і споживачами.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В’ячеслав БУТКО.

На його думку, діюча модель функціонування ринку ускладнює діяльність підприємствам з високим обсягом споживання електричної енергії.

«Вітчизняний ринок електроенергії, як і раніше, функціонує у вигляді пулу, в якому на підставі найвищої цінової заявки встановлюється гранична ціна. Це не стимулює формування оптимальної ціни електроенергії. Дискусія про необхідність реформування ринку електроенергії відбувається, починаючи з 2006 року. В середовищі фахівців у цілому досягнуто консенсус про доцільність реформи. Але, на жаль, практичні кроки в цьому напрямі не робляться. Монопольне ціноутворення, здійснюване з орієнтиром на найвищу цінову заявку, ускладнює роботу ряду галузей економіки, які через об`єктивні причини технологічного характеру споживають великі обсяги електроенергії», - відзначив В.БУТКО.

Як приклад він навів ситуацію на Запорізькому заводі феросплавів (ЗЗФ), витрати на електроенергію в собівартості продукції якого перевищують 50%. Експерт нагадав, що в результаті зростання ціни електроенергії в даний час ЗЗФ працює на 40% від планової потужності, 15 печей підприємства із 31 зупинено. Обсяг випуску продукції на підприємстві скоротився на 29,5%. Істотно знизилися відрахування до державного і місцевого бюджетів, до Пенсійного фонду.

В.БУТКО переконаний, що істотне підвищення енергетичної ефективності української економіки було б можливе за умови модернізації та оновлення значної частини існуючих основних фондів. «Основним завданням модернізації та технологічного розвитку економіки України є підвищення загальної продуктивності основних фондів, отримання додаткових доходів і зниження витрат. Одним із найважливіших шляхів сприяння досягненню зменшення витрат є впровадження ринку прямих двосторонніх контрактів між виробниками і споживачами електроенергії. Перехід на модель прямих контрактів дозволить знизити вартість електроенергії для великих її споживачів, зокрема, для підприємств алюмінієвої, феросплавної промисловості, машинобудування», - уточнив експерт.

Він також вважає, що реформування ринку електроенергії позитивно позначиться і на українській електроенергетиці. «Збільшення прозорості функціонування ринку електроенергії внаслідок переходу на модель ринку двосторонніх контрактів підвищить інвестиційну привабливість української електроенергетики, підвищить конкуренцію в галузі, стимулюватиме підприємства електроенергетики до зниження виробничих витрат», - сказав співбесідник агентства.

Як повідомляв УНІАН, в результаті зростання цін на електроенергію для ЗЗФ, підприємство скоротило завантаження потужностей з 70% (станом на початок 2011 року) до 40%. За 8 місяців цього року ЗЗФ був вимушений звільнити 1 тис. 400 працівників. Середня зарплата на підприємстві скоротилася на 20%.