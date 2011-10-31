ВООЗ попереджає Україну, що фани Євро-2012 можуть привезти кір

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає Україну про імовірне зростання показників захворюваності на кір у 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні йшлося на прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я України.

За словами заступника голови Представництва ВООЗ в Україні Ігоря ПОКАНЕВИЧА, у наступному році через проведення чемпіонату Європи з футболу наша країна очікує на тисячі туристів з європейського регіону, а тому може спостерігатися так зване явище «реекспорту кору». «У 2005 році в Україні було зареєстровано найбільшу кількість кору у Європейському регіону і 83% випадків хвороби походили саме з України. Зважаючи на циклічність – 6 років - на 2012 рік припадає пік цього захворювання,» - підкреслив І.ПОКАНЕВИЧ.

Він зазначив, що нині у Європі складна ситуація щодо спалахів кору. «На сьогодні у країнах Європейського регіону продовжують боротьбу зі спалахом кору, який спостерігається з початку цього року. У регіоні зареєстровано понад 26 тис. випадків кору, це втричі більше, ніж за аналогічний період минулих років. Це - серйозна ситуація і підтверджує ті розрахунки, які були зроблені раніше», - сказав І.ПОКАНЕВИЧ, підкресливши, що це ставить під загрозу мету стосовно елімінації кору до 2015 року.

І.ПОКАНЕВИЧ повідомив, що найбільшу кількість випадків кору зафіксовано у Франції – понад 14 тис. за 7 місяців 2011 року.

У свою чергу заступник головного лікаря Центральної СЕС МОЗ Віктор СВІТА повідомив, що на сьогодні в Україні показники щодо захворюваності на кір не перевищують епідемічний поріг. «У 2011 році зареєстровано 134 випадки кору. 93% з них – західні області, зокрема, у Львівській області - 97 випадків, у Волинській – 11, у Рівненській - 10, в Івано-Франківській – 4 і в Закарпатській – 2 випадки. 53% - це діти до 17 років і 47% - дорослі», - сказав В.СВІТ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у 2007 році був розроблено національний план з елімінації кору та запобігання вродженої краснухи до 2010 року. Причиною цього стало те, що у 2006 році наша країна дала 83% від усієї "європейської" захворюваності на кір.

У рамках національного плану Міністерство охорони здоров’я України у березні-квітні 2008 року планувало провести кампанію імунізації проти кору та краснухи. Додаткову імунізацію пов’язували із потужним інфекційним сплеском у 2006-му - тоді на кір захворіло понад 46 тис. українців, 5 померли. Фахівці попереджали - якщо не провести додаткову вакцинацію, вже через 5 років (у 2012 році) в Україні буде понад 90 тис. хворих. На їхнє переконання, якщо в Україні не вдасться вакцинувати дану вікову групу, то у 2012 році нас може очікувати черговий спалах інфекцій кору та краснухи, а це може загрожувати проведенню в Україні Євро-2012.

Планувалося вакцинувати додатково 8 млн. осіб у віці від 15 до 29 років.

Однак кампанію щодо масової імунізації проти кору та краснухи було призупинено. Паніку в суспільстві, пов`язану зі щепленнями, викликало повідомлення про смерть старшокласника з Краматорська Антона Тищенка в травні 2008 року після щеплення від кору і краснухи. Через кілька днів Міністерство охорони здоров`я припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи. Комісія МОЗ дійшла висновку, що прямий причинно-наслідковий зв`язок між проведеною вакцинацією від кору і краснухи А.Тищенка і настанням його смерті не встановлений.

Довідка УНІАН. Кір - хвороба, викликана вірусом родини Morbillivirus, гостре вірусне захворювання, яке характеризується вираженою інтоксикацією, катаральними явищами з боку дихальних шляхів, кон`юнктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці щоки і папулезно-плямистим висипом на шкірі.