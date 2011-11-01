На Донеччині двоє гірників отруїлися газом
09:48, 01 листопада 2011Суспільство
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У стволі колишньої шахти
У понеділок о 22.25 у с. Стожково Шахтарського району Донецької області у стволі колишньої шахти „Стожовська-2” через отруєння рудничним газом загинуло двоє працівників ТОВ „Буран ЛТД”, яке проводить відновлювальні роботи.
О 23.00 тіла було піднято на поверхню, повідомляє прес-служба МНС.
За фактом загибелі людей правоохоронними органами ведеться перевірка.
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