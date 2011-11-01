За 10-річних дівчаток, які побили однолітку, сидітимуть батьки?
18:16, 01 листопада 2011Суспільство
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Відповідь на пропозицію дружби...
У Горлівці Донецької області батьки дівчаток, які побили свою (10-річну) однолітку, понесуть кримінальну відповідальність.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Горлівського міськуправління міліції.
Інцидент стався 28 жовтня. Кілька дівчаток під час з`ясування стосунків заподіяли тілесні ушкодження 10-річній однолітці. Причиною сварки між дівчатками стала наполегливість постраждалої, яка неодноразово намагалася завести з ними дружні стосунки.
З підозрою на струс головного мозку вона була госпіталізована.
Враховуючи те, що «кривдниці» не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, за їхні вчинки належить відповісти батькам, говориться в повідомленні.
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