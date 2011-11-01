За 10-річних дівчаток, які побили однолітку, сидітимуть батьки?

У Горлівці Донецької області батьки дівчаток, які побили свою (10-річну) однолітку, понесуть кримінальну відповідальність.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Горлівського міськуправління міліції.

Інцидент стався 28 жовтня. Кілька дівчаток під час з`ясування стосунків заподіяли тілесні ушкодження 10-річній однолітці. Причиною сварки між дівчатками стала наполегливість постраждалої, яка неодноразово намагалася завести з ними дружні стосунки.

З підозрою на струс головного мозку вона була госпіталізована.

Враховуючи те, що «кривдниці» не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, за їхні вчинки належить відповісти батькам, говориться в повідомленні.