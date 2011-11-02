Україна підтвердила свою згоду дбати про біженців

06:30, 02 листопада 2011
Суспільство
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Євроінтеграція потребує зусиль

Євроінтеграційний курс України вимагає нової міграційної політики.

На цьому наголосив радник Президента України – керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрій ГОНЧАРУК під час зустрічі з Регіональним представником Верховного комісара ООН з питань біженців Ольдріхом АНДРИСЕКОМ, повідомляє прес-служба глави держави.

Співрозмовники обговорили питання подальшого розвитку співробітництва української сторони з Верховним комісаром ООН з питань біженців. Йшлося також про стан виконання Угоди між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, яка є ключовим інструментом взаємодії у процесі здійснення внутрішніх реформ в Україні у відповідній сфері.

Було зокрема підтверджено намір України, яка є учасником Конвенції 1951 року про статус біженців, дотримуватися зобов’язань перед ЄС та Радою Європи щодо приведення у відповідність до європейських стандартів законодавства, пов’язаного з біженцями, реадмісією, політикою надання притулку та захисту даних.

Сторони також підтвердили готовність і надалі розвивати співробітництво в питаннях облаштування регіональних пунктів тимчасового розміщення біженців та вдосконалення системи контролю, зміцнення потенціалу органів виконавчої влади, до компетенції яких належать питання захисту прав біженців та міграції.

 

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