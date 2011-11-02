Чоловік виявив розтяжку з гранатою на дверях своєї квартири

Учора у селищі Білоріченське Лутугинського району Луганської області чоловік виявив саморобну розтяжку з гранатою на дверях своєї квартири.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Луганській області.

Згідно з повідомленням, співробітники вибухотехнічної групи науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при обласному УМВС виїхали на місце події і підтвердили наявність вибухового пристрою на дверях квартири у 3-поверховому житловому будинку.

При проведенні перевірки було виявлено бойову ручну гранату сучасного виробництва РГ-42, яка за допомогою саморобної розтяжки була прикріплена до дверей квартири.

Проведено вилучення боєприпасу, ведеться слідство.