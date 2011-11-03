У Житомирі «замінували» Будинок правосуддя

У Житомирі сьогодні з Будинку правосуддя, де розташовані Житомирське обласне управління юстиції, Корольовський і Богунський районні суди, були евакуйовані усі співробітники й відвідувачі через анонімне повідомлення про замінування.

Як повідомила УНІАН працівник відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла ВАЩЕНКО, про замінування будівлі телефоном повідомив невідомий.

Загалом із Будинку правосуддя було евакуйовано близько 200 осіб. Крім того, довелося також евакуювати понад 100 мешканців житлових будинків, розташованих поряд із «замінованою» будівлею, що на площі Соборній.

Пошуки вибухівки розпочалися близько 16:00, правоохоронці не виявили нічого підозрілого і завершили огляд приміщення близько 20:00.

За даними працівниці відділу, у будівлі працювали фахівці вибухотехнічної служби, МВС і МНС.

Рух на площі Соборній під час пошуків вибухівки було повністю перекрито.

Зараз міліція шукає особу, яка повідомила про начебто замінування Будинку правосуддя.