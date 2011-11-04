Письменника, який подорожує автостопом, вперше за 9 років обікрали

Чернігівського мандрівника та письменника Олександра ВОЛОЩУКА, який подорожує автостопом, уперше за 9 років мандрівок обікрали в Абхазії.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час прес-конференції він розповів, що форс-мажорні обставини виникли у місті Сухумі. Мандрівник залишив рюкзак з речами біля магазину і зайшов поповнити рахунок мобільного телефону, а коли вийшов – рюкзак зник.

"Трапилося те, що рано чи пізно трапляється з кожним мандрівником", - зізнався чоловік, додавши, що просто, мабуть, втратив пильність. Він розповів, що звернувся до міліції, яка знаходилася поблизу місця події, але це було безрезультатно.

Подорож довелося завершити раніше. Рідні з Чернігова передали український паспорт потягом, а друзі з Сочі допомогли з речами. Найбільше О.ВОЛОЩУК шкодує за втраченими фотографіями та щоденником подорожі, де докладно описано кожен день його мандрівки. Проте мандрівник зізнався, що не зважаючи на крадіжку, свого позитивного ставлення до Абхазії та її жителів не змінив. Свої спогади про мандрівку він поступово записує і вони стануть частиною майбутньої книги.

Під час своєї одинадцятої подорожі автостопом, що тривала понад чотири місяці, О.ВОЛОЩУК відвідав Азербайджан, Вірменію, Грузію, Туреччину та Північний Кіпр. Цієї подорожі чернігівський мандрівник взяв участь у православному сходженні на Ельбрус, на вершині якого вперше було здійснено літургію. Власне дослідженням життя українців на Кавказі він займався мало, хоча по дорозі відвідав поселення нащадків українських козаків на Кубані.

Також мандрівник поділився із журналістами своїми планами на майбутнє. Зокрема, кілька місяців наступного року він планує провести у Кабардино-Балкарії, де працюватиме над книгою про православного священика, який загинув у церкві від рук фанатика-вакхабіта. Крім того, О.ВОЛОЩУК мріє про продовження свого пізнання східної цивілізації, яку вважає більш людяною, та відвідування Китаю у 2012 році.

"Світ добрий, людяний, цікавий. Він простіший, ніж ми думаємо про нього", - підсумував враження від чергової мандрівки чернігівець.

Довідка УНІАН. О.ВОЛОЩУК народився 1972 року у м. Зеленодольську Дніпропетровської області. З 1976 р. живе у Чернігові. З 2002 року займається подорожами автостопом, поєднуючи їх з журналістською діяльністю.

Під час кожної подорожі займався вивченням життя українців за кордоном, а також досліджував тему масових репресій в СРСР у 1930-1950-х роках.

За результатами свої мандрівок О.ВОЛОЩУК видав три книги: "Автостопом на край світу" (2008), "Північна Одісея" (2009), "Назустріч сонцю" (2010).