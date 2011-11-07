В Україні відкрили притулок для «ікон-сиріт»

На Житомирщині у місті Радомишль почав діяти унікальний історико-культурний комплекс з єдиним у світі Музеєм української домашньої ікони.

Про це УНІАН повідомила ініціатор створення комплексу і його засновник - меценат і лікар Ольга БОГОМОЛЕЦЬ.

За її словами, за останні 15 років вона зібрала ікони народних і професійних іконописців з усієї України, багатометрові домашні іконостаси, гуцульські складні і козацькі ковчеги, подорожні образи, ікони, вирізані з дерева, відлиті з металу, написані на склі.

«Я маю особливі почуття до цього замку-музею. Насправді для мене це не музей, це притулок для «ікон-сиріт». Більшість з цих ікон були занедбані, їх викинули на «барахолку». Фахівцям доводилося консервувати, реставрувати і лише зараз вони нарешті отримали домівку»,- зазначила О. БОГОМОЛЕЦЬ.

Довідка УНІАН. Історико-культурний комплекс розташований на території, де ще в 1612 року архімандритом Києво-Печерської лаври - Єлисеєм Птетенецьким було засновано Радомишльську «папірню» - першу в Центральній Україні фабрику з виготовлення паперу.

Реставраційні роботи над відновленням будівлі тривали понад 4 роки.

Нині «Замок Радомишль» є величною архітектурною спорудою загальною площею 2500 кв.м. Для відновлення справжньої архітектоніки було проведено дослідницьку роботу, а всі необхідні для реставрації елементи відтворювалися вручну за старовинними методами.

У замку відтворено інтер`єри XVIІ століття, а сама споруда вражає тим, що побудована без рукотворного фундаменту і розташована на скелі, оточеній водою, занурюється вглиб землі на кілометри.

У комплексі, крім музею, функціонують виставкові зали та концертний зал.

Замок оточує ландшафтний парк, що складається з декількох островів, з`єднаних між собою кам`яними мостами.