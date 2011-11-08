Порошенко каже, що економіку зґвалтували і вона вже не рухається

Екс-міністр закордонних справ України, голова Ради Національного банку Петро ПОРОШЕНКО вважає, що влада намагається сьогодні оживити українську економіку “варварськими” методами.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті “День” (№202 від 8 листопада).

“Вона (економіка — УНІАН) вже давно зґвалтована і не рухається. А методи, якими сьогодні намагаються її оживити, просто варварські”, - сказав П.ПОРОШЕНКО. За його словами, з одного боку, влада оживляє економіку нібито проводячи дерегуляцію, декларуючи зниження податкових ставок, а з іншого — витягуючи з економіки абсолютно невиправдані в умовах кризи податкові «забаганки». Він додав, що це нагадує, коли в лікарні з одного боку хворого підключили до апарата штучного дихання, а з іншого — душать, схопивши його за горло. “От і виходить, що нашу «хвору» економіку і лікують, і вбивають. Та ще й чекають від цього результату”, - сказав П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, нині треба зняти непосильний податковий тягар, наприклад, із дрібного чи середнього підприємництва.

П.ПОРОШЕНКО також критично поставився до дій влади щодо обмеження споживчого кредитування. Відповідаючи на запитання чи правильний це крок П.ПОРОШЕНКО сказав: “Ні. Я б заборонив споживче кредитування імпортних товарів, щоб ми не нарощували дефіцит платіжного балансу”. В той же час, додав він, Україні потрібно нарощувати внутрішній попит, і грошово-кредитна політика держави повинна цьому сприяти, створювати легкий доступ до ресурсів, які мають обертатися в країні.

“Мені здається, що подібні рішення є емоційними й короткочасними, вони прийняті без аналізу серйозної стратегічної перспективи”, - сказав П.ПОРОШЕНКО.

На його переконання, сьогодні ніхто не уявляє, для чого робляться реформи. “Сьогодні в нас немає задекларованої мети, а реформи, як засіб її досягнення, проводяться”, - додав він.