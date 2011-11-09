Яценюк: "путінську схему" почали реалізовувати з України

Перехід України на розрахунки в рублях із Росією за газ свідчить про формування «валютного союзу без легалізації такого». Про це заявив в інтерв`ю журналістам народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС).

За його словами, на сьогодні «росіяни створять попит на цю валюту (йдеться про російський рубль - УНІАН) завдяки зусиллям України, якій немає чим платити за газ за газовим контрактом».

А.ЯЦЕНЮК упевнений, що «країни Митного союзу перейдуть на розрахунки повністю в рублях». «Росія формує фактично рублеву валютну зону. Росія формує валютний союз без легалізації такого», - додав він.

За його словами, використання рубля при розрахунку за газ «дасть можливість російському центральному банку й російській політичній еліті фактично отримати вплив на всі країни, які торгують із Росією й з країнами митного союзу, які перейдуть на російський рубль». За його словами, це «путінська схема» і її почали реалізовувати з України, «тому, що всі інші інтересу не представляють».

Як повідомляв УНІАН, Україна в результаті досягнутих із Росією домовленостей, планує в грудні почати використовувати рубль при розрахунку за газ.