На Одещині сільський голова сам себе преміював на 130 тисяч гривень

Прокуратура Комінтернівського району Одеської області притягує до кримінальної відповідальності колишнього голову селищної ради, який сам себе преміював та надав матеріальну допомогу в розмірі 130 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

«У ході досудового слідства встановлено, що зазначена особа, на порушення вимог законодавства, видала та підписала розпорядження, без ухвалення відповідного рішення на сесії селищної ради, про преміювання та надання собі матеріальної допомоги в сумі понад 130 тис. грн.», - уточнили в прокуратурі.

Незаконно отримані кошти чиновник отримав та використав на власний розсуд.

Порушено кримінальну справу стосовно колишнього селищного голови за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.365, ч.4 ст.191 (перевищення влади або службових повноважень, привласнення і розтрата майна) Кримінального кодексу України.