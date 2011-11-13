Засуджені завдали собі травм при нападі на конвоїрів

16:49, 13 листопада 2011
Суспільство
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Версія Дніпропетровського СІЗО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної службі України, сьогодні під час прийому 67 засуджених планового етапу з Донецької області до Дніпропетровського слідчого ізолятора, персоналом установи було виявлено 12 засуджених з незначними тілесними ушкодженнями, 5 з яких - із слідами завданих самим собі ушкоджень.

"При опитуванні особового складу конвою і засуджених було встановлено, що дорогою засуджені спровокували напад на особовий склад конвою. З метою припинення протиправних дій з боку засуджених та відповідно до вимог чинного законодавства до них були застосовані спеціальні засоби. При прийомі засуджених у Дніпропетровському слідчому ізоляторі вони були оглянуті медичним персоналом, допомоги лікарів не потребували", - повідомили в пенітенціарній службі, наголосивши при цьому, що "претензій до персоналу Дніпропетровського слідчого ізолятора засуджені не висловлювали".

Про інцидент повідомлено до прокуратури.

"В даний час оперативна обстановка в Дніпропетровському слідчому ізоляторі стабільна і контрольована", - зазначили в пенітенціарній службі.
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