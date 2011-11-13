Засуджені завдали собі травм при нападі на конвоїрів

"При опитуванні особового складу конвою і засуджених було встановлено, що дорогою засуджені спровокували напад на особовий склад конвою. З метою припинення протиправних дій з боку засуджених та відповідно до вимог чинного законодавства до них були застосовані спеціальні засоби. При прийомі засуджених у Дніпропетровському

слідчому ізоляторі вони були оглянуті медичним персоналом, допомоги лікарів не потребували", - повідомили в пенітенціарній службі, наголосивши при цьому, що "претензій до персоналу Дніпропетровського слідчого ізолятора засуджені не висловлювали".

Про інцидент повідомлено до прокуратури.

"В даний час оперативна обстановка в Дніпропетровському слідчому ізоляторі стабільна і контрольована", - зазначили в пенітенціарній службі.