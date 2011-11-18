Кабмін рекомендує підвищити орендну плату для ЧФ
Постанова на офіційному сайті
Кабмін рекомендував Україні підвищити орендну плату за ділянки, які використовує Чорноморський флот РФ. Про це йдеться в оприлюдненій постанові. У документі міститься рекомендація органам місцевого самоврядування провести нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які використовує Чорноморський флот РФ на території Україні, і встановити розмір орендної плати за користування такими земельними ділянками на рівні 3% їх нормативної грошової оцінки на 2013 р. і 4% для розрахунку на 2014 р. і наступні роки. Державному агентству земельних ресурсів, Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони, Фонду державного майна України доручено завершити до 2013 р. узгодження документів з інвентаризації та нормативної грошової оцінки таких земельних ділянок. Міністерству фінансів доручено передбачити в проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік додаткову дотацію місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту РФ на території Севастополя та Автономної Республіки Крим.
У документі міститься рекомендація органам місцевого самоврядування провести нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які використовує Чорноморський флот РФ на території Україні, і встановити розмір орендної плати за користування такими земельними ділянками на рівні 3% їх нормативної грошової оцінки на 2013 р. і 4% для розрахунку на 2014 р. і наступні роки.
Державному агентству земельних ресурсів, Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони, Фонду державного майна України доручено завершити до 2013 р. узгодження документів з інвентаризації та нормативної грошової оцінки таких земельних ділянок.
Міністерству фінансів доручено передбачити в проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік додаткову дотацію місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту РФ на території Севастополя та Автономної Республіки Крим.