Кабмін рекомендує підвищити орендну плату для ЧФ

У документі міститься рекомендація органам місцевого самоврядування провести нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які використовує Чорноморський флот РФ на території Україні, і встановити розмір орендної плати за користування такими земельними ділянками на рівні 3% їх нормативної грошової оцінки на 2013 р. і 4% для розрахунку на 2014 р. і наступні роки.

Державному агентству земельних ресурсів, Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони, Фонду державного майна України доручено завершити до 2013 р. узгодження документів з інвентаризації та нормативної грошової оцінки таких земельних ділянок.

Міністерству фінансів доручено передбачити в проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік додаткову дотацію місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту РФ на території Севастополя та Автономної Республіки Крим.