«Газ України» приєднався до Нафтогазу

Дочірня компанія «Газ України» НАК «Нафтогаз України» відповідно до наказу Міністерства енергетики і вугільної промисловості України (№656 від 27 жовтня) оголосила про припинення своєї діяльності і приєднання до «Нафтогазу».

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр».

«Газ України». повідомляє про припинення своєї діяльності і приєднання до правонаступників: НАК «Нафтогаз України» і дочірнього підприємства «Будівельник» НАК «Нафтогаз України», - зазначається в повідомленні.

Претензії кредиторів приймаються до 20 січня 2012 року.

Як повідомлялося, раніше «Нафтогаз України» переуклав на себе всі договори на постачання природного газу з підприємствами з газопостачання й газифікації (обл- і міськгазами) і підприємствами комунальної теплоенергетики (ТКЕ), які раніше були оформлені на ДК «Газ України».

НАК «Нафтогаз України» в даний час також проводить кампанію з укладення договорів на постачання газу з промисловими підприємствами, які раніше співпрацювали з ДК «Газ України».

Видання «Дзеркало тижня. Україна» (№35 від 30 вересня 2011 року) повідомляло з посиланням на копію протоколу (№164 від 26 серпня 2011 року) засідання правління НАК «Нафтогаз України», на якому нібито було прийнято рішення передати функції з реалізації природного газу від ДК «Газ України» апарату НАК «Нафтогаз України».

На думку правління НАК «Нафтогаз України», передача функцій реалізації природного газу дасть змогу уникнути дублювання функцій, а також значно поліпшить розрахунки за реалізований природний газ.

Нагадаємо, ДК «Газ України» було створено в грудні 2000 року.