Невідомий «замінував» Печерську райдержадміністрацію Києва

16:04, 18 листопада 2011
Суспільство
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Евакуація персоналу не проводилась

У Києві невідомий чоловік по спецлінії 102 повідомив про замінування будівлі Печерської райдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про замінування надійшла о 14.00.

У даний час в РДА працюють слідчо-оперативні та вибухотехнічні групи. Евакуація персоналу не проводилась.

 

 

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