Затримали чоловіка, який «замінував» суд, прокуратуру, РДА і Пенсійний фонд

Правоохоронці затримали 52-річного жителя міста Зміїв Харківської області, який повідомив про закладення вибухівки у приміщеннях декількох органів державної влади.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України, встановлено, що це безпідставне повідомлення від зробив з хуліганських спонукань.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада у Змієві невідомий чоловік телефоном повідомив про замінування будівель Зміївського районного суду та прокуратури району, Зміївської районної державної адміністрації та районного управління Пенсійного фонду.

З будівель, які розташовані в радіусі 150 м одна від одної, було евакуйовано близько 500 осіб.

Під час обстеження будівель та прилеглої території вибухонебезпечних предметів не виявлено.