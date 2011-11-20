Затримали чоловіка, який «замінував» суд, прокуратуру, РДА і Пенсійний фонд
Хулігану - 52 роки
Правоохоронці затримали 52-річного жителя міста Зміїв Харківської області, який повідомив про закладення вибухівки у приміщеннях декількох органів державної влади.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України, встановлено, що це безпідставне повідомлення від зробив з хуліганських спонукань.
Як повідомляв УНІАН, 17 листопада у Змієві невідомий чоловік телефоном повідомив про замінування будівель Зміївського районного суду та прокуратури району, Зміївської районної державної адміністрації та районного управління Пенсійного фонду.
З будівель, які розташовані в радіусі 150 м одна від одної, було евакуйовано близько 500 осіб.
Під час обстеження будівель та прилеглої території вибухонебезпечних предметів не виявлено.