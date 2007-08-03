Терорист з українця виявився ніякий, а от злодій...

Затриманого в Туреччині громадянина України звинувачують у крадіжці коштів, і він не причетний до діяльності терористичної організації „Аль-Каїда”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, 26 липня ц.р. відділом у боротьбі з організованою злочинністю та контрабандою Управління з питань безпеки та правопорядку провінції Анталья (Турецька Республіка) було затримано громадянина України, якого звинувачують у використанні фальшивих кредитних карток та крадіжці коштів з банківських рахунків.

2 серпня турецьке інформаційне агентство „Сабах” опублікувало повідомлення про арешт громадянина України, у якому йшлося про те, що крім звинувачення по статті „махінації з банківськими рахунками та кредитними картками”, йому інкримінується причетність до діяльності терористичної організації „Аль-Каїда”.

З метою з’ясування правдивості поширеного „Сабах” інформаційного повідомлення, Посольство України в Турецькій Республіці звернулося до керівника відділу по боротьбі з організованою злочинністю та контрабандою Управління з питань безпеки та правопорядку провінції Анталья Рамазана ЧЕТІНКАЯ, який спростував інформацію про існування звинувачень з боку правоохоронних органів Туреччини на адресу затриманого громадянина України щодо його причетності до будь-яких терористичних організацій.

Р.ЧЕТІНКАЯ повідомив, що після розмови представників відділу по боротьбі з організованою злочинністю та контрабандою Управління з питань безпеки та правопорядку провінції Анталья з редакцією „Сабах” згадане інформаційне видання пообіцяло спростувати інформацію щодо неправдивих звинувачень на адресу затриманого громадянина України.

Справа продовжує перебувати на контролі Посольства України в Турецькій Республіці та Департаменті консульської служби МЗС України.