Україна готова постачати пшеницю до Саудівської Аравії

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження «Про підписання Угоди між Урядом України і Урядом Королівства Саудівська Аравія про співпрацю щодо поставки окремих видів сільськогосподарської продукції». Як зазначається у повідомленні на сайті уряду, рішення датоване 23 листопада 2011 р.

Наголошується, що підписання даної угоди сприятиме реалізації державної політики взаємовигідної співпраці у галузі агропромислового комплексу в умовах ринкових відносин. Угода застосовується до окремих видів сільськогосподарської продукції, зокрема, до м`якої продовольчої пшениці.

Угода укладена терміном на 5 років, який починається з дати набирання нею чинності. Її дія автоматично продовжується на подальші п`ятирічні періоди, якщо одна зі сторін не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду не повідомить іншу сторону у письмовій формі по дипломатичних каналах про свій намір припинити чинність угоди.

Згідно з постановою, підписати зазначену угоду уповноважено міністра аграрної політики і продовольства України Миколу ПРИСЯЖНЮКА.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра аграрної політики і продовольства України М.ПРИСЯЖНЮКА, поточного маркетингового сезону експортний потенціал України становить 27 млн. тонн зерна.