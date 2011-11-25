Нацбанку потрібні 5 тонн золота

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що потреба золота для випуску інвестиційних монет для фізичних осіб становитиме 3-5 тонн на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході круглого столу повідомив директор генерального департаменту регулювання грошового обігу НБУ Віктор НЕСТЕРЕНКО.

"Прогнозую (потреба - УНІАН) - 3-5 тонн золота на рік", - сказав В.НЕСТЕРЕНКО.

При цьому він додав, що регулятор розраховує на видобуток необхідних обсягів золота в рамках державної програми "Золото України", а потреби в імпортному золоті для вказаних цілей поки немає.

НБУ не має наміру обмежувати тираж інвестиційних монет.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ прогнозує початок випуску державних облігацій та інвестиційних монет для фізичних осіб у грудні.