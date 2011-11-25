У Херсоні дозволили заходи пам’яті жертв Голодомору

Міський виконком Херсона дозволив «Нашій Україні» провести 26 листопада заходи пам’яті жертв Голодомору.

Як повідомили УНІАН у прес-служба партії «Наша Україна», голова обласної парторганізації Борис СІЛЕНКОВ подав на розгляд міськвиконкому звернення з приводу проведення поминальної ходи у Херсоні 26 листопада, у День пам’яті жертв Голодомору.

«На позачерговому засіданні міська рада вирішила дозволити проведення акції. Ми пишаємося тим, що мешканці нашого міста, як громадяни по всій Україні, вшанують пам'ять своїх рідних та близьких, які стали жертвами Голодомору 1932-33 років», - сказав Б.СІЛЕНКОВ.

Він повідомив, що завтра активісти партії роздадуть жителям Херсона 10 тисяч листівок із запрошенням взяти участь у ході від центральної площі Свободи до пам’ятника жертвам тоталітарного режиму на вулиці Тираспільській.

У партії нагадали, що минулого року Херсонський адміністративний суд за позовом міської ради заборонив проведення ходи з ушанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років.