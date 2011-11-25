СБУ провела обшук у підлеглих Балоги

Бійці Служби безпеки України провели обшук у Держінспекції техногенної безпеки, яка підпорядкована Міністерству з надзвичайних ситуацій.

Про це з посиланням на "Канал 24" повідомляє Українська правда.

Що саме шукали у держструктурі ані СБУ, ані самі працівники інспекції не повідомляють.

"Я не можу, чесно кажу, я сама щойно взнала, що тут щось відбувається і хтось у нас був. Хто і чому, я не можу прокоментувати, ні", - каже керівник прес-служби Держінспекції техногенної безпеки Валентина Шаповалова.

Як відомо, Служба безпеки України затримала державного інспектора пожежної безпеки під час отримання хабара у 350 тисяч гривень.

"Посадовець одержав гроші за погодження актів прийняття будівельно-монтажних робіт, виконаних на НСК "Олімпійський", - заявили у відомстві.

Матеріали СБУ передала до Генпрокуратури для порушення кримінальної справи за ознаками складу злочину.