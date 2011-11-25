Донецькому аеропорту дали ім'я композитора

Комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт «Донецьк» присвоїли ім'я видатного композитора Сергія Прокоф’єва, уродженця Донецького краю (він народився в селі Червоне Червоноармійського району Донецької області в 1891 році).

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили депутати Донецької обласної ради 24 листопада на 7-й сесії.

За словами голови Донецької облради Андрія ФЕДОРУКА, «з ініціативою такого рішення виступив трудовий колектив комунального підприємства, а депутати підтримали такий прекрасний почин».

«Це рішення дозволить нам з одного боку увічнити пам'ять видатного композитора ХХ століття Сергія Прокоф’єва. А з іншого боку, наш аеропорт одержить власне ім'я, що увиразнить його індивідуальність, стане візитною карткою Донецька і області», - сказав голова облради.