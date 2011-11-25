Кабмін спуститься на землю і перегляне бюджет-2012

Кабінет міністрів України перегляне макропоказники, закладені в проекті державного бюджету наступного року, з урахуванням прогнозів Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер, 24 листопада, повідомив перший заступник міністра фінансів Анатолій М’ЯРКОВСЬКИЙ під час брифінгу.

«Йде переоцінка прогнозів розвитку світової економіки... Прогнозується більш консервативна модель і темпи (розвитку - УНІАН). По Україні Міжнародний валютний фонд прогнозує 3,9% наступного року... Я думаю, ми підтримаємо ідею консерватизму і при доопрацюванні бюджету можемо переглянути прогнозні показники на 2012 рік з урахуванням оцінок світових фінансових організацій», - сказав він.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 20 жовтня ухвалила в першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік.

Держбюджет-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.

14 листопада голова ВР Володимир ЛИТВИН повідомив, що Верховна Рада планує розглянути законопроект про держбюджет на 2012 рік у другому читанні на початку грудня.

Крім того, Світовий банк вважає за необхідне провести коригування параметрів проекту держбюджету України на 2012 рік, грунтуючись на більш консервативних макропоказниках.

«Вважаю, що це необхідно зробити, оскільки бюджет базується на прогнозі зростання економіки на рівні 5%. Коли бюджет ще розроблявся і подавався до парламенту, такий прогноз міг вважатися реалістичним, але зараз він виглядає надмірно оптимістичним», - сказав директор представництва Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР у інтерв`ю газеті «Коммерсантъ-Украина» від 24 листопада ц.р.