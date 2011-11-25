Суд у справі Ландіка: лікар каже, що син нардепа постраждав більше за дівчину

Лікар “швидкої допомоги” Валерій КУЛИК стверджує, що після бійки з Марією КОРШУНОВОЮ у депутата Луганської міськради Романа ЛАНДИКА був струс мозку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лікар заявив сьогодні на засіданні Ленінського районного суду Луганська у справі Р.ЛАНДИКА, обвинуваченого в побитті М.КОРШУНОВОЇ.

В.КУЛИК 4 липня після інциденту в ресторані «Баккара» проводив огляд Р.ЛАНДИКА і М.КОРШУНОВОЇ. За його словами, виклик бригади “швидкої допомоги” надійшов із Ленінського райвідділу міліції.

Лікар повідомив, що спочатку оглянув М.КОРШУНОВУ. «Я написав «удар м`яких тканин». Вона ще сказала, що непритомніла, тому я не виключив можливого струсу мозку і запропонував їй госпіталізацію, але вона відмовилася», - відзначив В.КУЛИК.

Разом з тим, за словами лікаря, він не виявив у дівчини перелому носа. В.КУЛИК стверджує, що про таку травму дізнався зі ЗМІ.

Потім, за словами лікаря, він оглянув Р.ЛАНДИКА, у якого виявив у лобно-скроневій частині рану розміром 3-4 см. Також у Р.ЛАНДИКА був нестійкий тиск і підтвердився струс мозку. Лікар також повідомив, що після огляду Р.ЛАНДИКА відвезли до лікарні зашивати рану.

Крім того, В.КУЛИК повідомив суду, що від М.КОРШУНОВОЇ чув запах алкоголю, а від Р.ЛАНДИКА - ні. Видимих пошкоджень на обличчі дівчини не було, стверджує лікар.

Суддя Олена ПОПОВА зачитала свідчення В.КУЛИКА, які він дав міліції. Ці свідчення співпали з його сьогоднішніми словами.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДИКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДИК побив М.КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДИКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Він був оголошений у розшук і затриманий у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДИКА екстрадували з Росії до України для притягання до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДИКА під вартою до виголошення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що Р.ЛАНДИК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.