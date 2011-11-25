Ремонт під вікнами Тимошенко обіцяють зробити до вівторка

Столична Державтоінспекція інформує, що ремонт проїжджої частини вул. Дегтярівської на ділянці від вул. Довнар-Запольського до Лук’янівської площі триватиме з 24 по 29 листопада 2011 р..

Про це УНІАН повідомили у ДАІ м.Києва.

Повідомляється, що на цій вулиці силами КК «Київавтодор» проводяться роботи з ремонту асфальтобетонного покриття з заміною люків оглядових колодязів, зливоприймачів та бардюрного каменю.

У зв’язку з ремонтними роботами закрито рух транспорту в обох напрямках по вул. Дегтярівській, на ділянці від вул. Довнар-Запольського до Лукянівської площі.

Столична Державтоінспекція просить водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 листопада, один з лідерів партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що ремонт на вул. Дегтярівській проводиться з метою завадити громадськості прийти під стіни Лук’янівського слідчого ізолятора привітати екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО з днем народження.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що в неділю, 27 листопада, дуже багато людей хоче прийти під стіни слідчого ізолятора і привітати Ю.ТИМОШЕНКО з днем народження. Разом з тим, за його словами, «влада нічого кращого, не може видумати, як або за два місяці (до Нового року – УНІАН) будувати ялинку, щоб на Майдані не збиралися, або переносити паркани». «Зараз вони перекрили вул. Дегтярівську і почали незрозумілий ремонт», - додав він.

Наразі на ділянці вул. Дегтярівської від ст. метро «Лук’янівська» в бік Лук’янівського СІЗО і далі проводиться ремонт дорожнього покриття. Зокрема, на дорозі працюють декілька бригад робітників, однак безпосередньо ремонт дороги проводиться на декількох ділянках, площа кожної з яких становить не більше двох-трьох квадратних метрів.