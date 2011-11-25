ВМС України і ЧФ планують спільне навчання

У Севастополі Військово-морські сили Збройних сил України і Чорноморський флот Російської Федерації приступили до підготовки проведення українсько-російського навчання «Фарватер миру-2012».

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру – прес-секретар командування українських ВМС капітан 1 рангу Олег ЧУБУК, у п’ятницю в Академії ВМС імені П.С.Нахімова сторони проводять першу плануючу конференцію, під головуванням заступника командувача ВМС з бойової підготовки – начальника управління капітана 1 рангу Дениса БЕРЕЗОВСЬКОГО і начальника відділу управління бойової підготовки ЧФ Росії капітана 1 рангу Ігоря ТЄКУНОВА. За словами офіцера, даний двосторонній захід планується провести в другій половині травня 2012 року, у форматі командно-штабного навчання з позначеними силами. Його тема – планування і проведення гуманітарної операції, що, власне, буде вперше за історію проведення навчання серії «Фарватер миру», яка бере початок у 1997 році.

Під час навчання планується відпрацювати такі навчальні цілі, як напрацювання єдиних правил на проведення гуманітарних операцій, дій об’єднаного штабу при плануванні пошуково-рятувальних робіт, управління силами під час їх проведення, а також всебічне відпрацювання спільного забезпечення дій сил (військ) ВМС ЗС України і ЧФ РФ при підготовці і проведенні гуманітарної операції, спільних дії пошуково-рятувальних сил двох флотів, єдиних процедур і документи з планування і проведення спільних гуманітарних операцій.

До проведення навчання передбачається залучити до 16 кораблів, суден і катерів, 4 літальних апарати.

Згідно з принципом ротації, у 2012 році керівником навчання, як планується, буде представник командування ВМС, заступником керівника навчання – представник командування ЧФ.

«Кожен рік приносить позитивні наслідки співпраці. Минулого року ми досягли взаєморозуміння при плануванні і проведенні навчання «Фарватер миру – 2011». Виходячи з перспектив розвитку флотів, і тих викликів і загроз, які існують в світі, ми спробуємо наблизити наше навчання до реалій сьогодення», сказав заступник командувача українських ВМС Д.БЕРЕЗОВСЬКИЙ. Він додав, що основним завданням першої плануючої конференції є остаточно визначити тему, мету навчання, сценарій, головний замисел, період проведення, склад сил для здійснення практичних дій, апарат керівництва навчання, а також сили забезпечення, необхідний ресурс, щоб організувати підготовку командирів, штабів, сил (військ) і районів проведення навчання.

Як очікується, в лютому відбудеться головна, а в квітні – заключна плануюча конференція з підготовки навчання «Фарватер миру – 2012».