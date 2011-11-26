Губернатор: можете бути спокійні за свої гроші

В Одесі відкрився триденний Дунайський інвестиційний форум.

Як передає кореспондент УНІАН, представники ділових кіл Австрії, Болгарії, Німеччини, Румунії, Сербії, Словаччини, Угорщини й України зібралися в Будинку прийомів Одеської облдержадміністрації, аби обговорити в рамках Дунайського інвестиційного форуму перспективи розширення і зміцнення ділової співпраці.

Голова Одеської ОДА Едуард МАТВІЙЧУК заявив на форумі, що наразі в регіоні реалізуються «33 інвестиційні проекти загальною вартістю 1 млрд. дол. Іноземні інвестори вже змогли переконатися: їх фінансові вкладення надійно захищені, і тут вони зможуть одержувати намічений прибуток».

Більше того, відзначив Е.МАТВІЙЧУК, «облдержадміністрація береться супроводжувати інвестиційні проекти і допомагати інвесторам у вирішенні виникаючих питань».

Голова ОДА запевнив підприємців країн Дунайського басейну, що «інвестор, який прийшов в Одеську область, може бути спокійний за свої кошти: він повинен одержати прибуток, а також повинна одержати прибуток економіка регіону. Інших пріоритетів у нас немає».

Учасники Дунайського форуму працюватимуть у трьох секціях: «Транспорт й інфраструктура Дунайського субрегіону», «Сільське господарство і переробна промисловість в АПК» і «Енергоефективність і альтернативна енергетика».

У рамках форуму, в якому беруть участь президент Асоціації дунайських міст і регіонів Ерік БАРТА, спецпредставник МЗС України Микола МЕЛЕНОВСЬКИЙ, депутати Верховної Ради України, зацікавлені бізнесмени проведуть виїзні зустрічі на підприємствах і в портах Дунайського басейну, які допоможуть на власні очі побачити й оцінити інвестиційний потенціал Одеської області.