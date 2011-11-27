Погода на понеділок

Завтра, 28 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, часом невеликі, у східній частині помірні опади.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла (на півдні Криму до 5° тепла); вдень 1-6° тепла, у південній частині місцями 7-10° тепла.

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями, часом невеликі опади. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі по області від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°.