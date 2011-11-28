Половина лікарів не чули про медичну реформу (опитування)

На реформу медицини керівництво країни і столиці покладає великі сподівання, і не в останню чергу через популізм — як-не-як тема стосується кожного. У той час як рядові лікарі та пацієнти не знають про реформу практично нічого, пише ZN.ua

За даними дослідницького агентства IFAK, про майбутні зміни в системі охорони здоров`я мають якесь уявлення тільки 18% опитаних, 44% навіть не чули про це, а 38% не розуміють, у чому суть реформування.

При цьому на сайті МОЗ або ГУОЗ ніякої корисної інформації (наприклад, дізнатися, залишається ваша поліклініка в колишньому статусі або буде консультаційно-діагностичним центром — КДЦ) знайти не вдасться.

Роз`яснювальна робота на сайті ГУОЗ зводиться в основному до звіту про відкриття амбулаторій сімейної медицини. Ще вихваляються тим, що муніципальна лікарняна каса зібрала більше 2 млн гривень з 20 тис. киян. Але ні слова про те, хто і як їх витрачає, і куди вони подінуться, коли первинна допомога перейде до сімейних лікарів. Можна ще знайти списки лікувальних установ і прочитати, що начальник ГУОЗ столиці В. Мохорев, виявляється, керує райздравом Деснянського району, а Г.Бодарецький досі очолює медицину Голосіївського.

В одній з нових амбулаторій на видному місці висить цитата з виступу І. Акімової на конференції головних лікарів: «Уже розроблено проект рішення уряду, який дає можливість у результаті поєднання стимулів і основного окладу забезпечувати лікаря зарплату до 5 тис. гривень. Проект підготовлений Міністерством охорони здоров`я, сподіваюся, він стане основою для входження в новий бюджетний рік». Добре, що не зазначено, який саме рік.