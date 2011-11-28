Через конфлікт навколо заводу «Індар» страждають незалежні підприємці

З липня 2011 року, після захоплення інсулінового заводу «Індар», була блокована робота всіх підприємств, розташованих на території, суміжній з територією «Індару», і у власності яких знаходиться частина нерухомого майна, під'їзних шляхів і комунікацій промислового комплексу.

Про це УНІАН повідомив Юрій ТИМЕР-БУЛАТОВ, директор фірми «Портфарм-Інвест», яка знаходиться на території промислового комплексу «Індар».

За словах Ю.ТИМЕР-БУЛАТОВА, «ситуація в нас, як у багатоквартирному будинку із спільним коридором, коли один з мешканців встановив свій замок на загальних дверях і перестав пускати інших мешканців. До «Індару» наше підприємство ніякого відношення має. Я кілька разів показував Євгену КОНОНЕНКУ всі документи – довідки з БТІ, техпаспорти на наші будівлі і т.д. Але, незважаючи на це, кілька місяців мої працівники не можуть потрапити на роботу безпідставно, а начальник охорони заявляє щоразу, що ніяких документів в очі не бачив».

Директор «Портфарм-Інвест» повідомив, що сьогодні, 28 листопада, приїхав налагоджувати роботу свого виробництва вже у супроводі представників Державної служби охорони і слідчої групи Дарницького райвідділу міліції. У присутності журналістів Ю.ТИМЕР-БУЛАТОВ пред'явив охороні заводу «Індар» виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, яка підтверджує його перебування на посаді директора компанії «Портфарм-Інвест», котра в свою чергу зареєстрована за адресою заводу, - Зрошувальна, 5. До виписки додавалися також усі необхідні документи, підтверджуючі право власності фірми на нерухомість, розташовану на даній території.

Але, незважаючи на наданий пакет документів, людина, що представилася начальником охорони заводу «Індар», відмовилася пускати представників фірми «Портфарм-Інвест» в їхні приміщення, зажадавши надіслати офіційного листа на ім'я керівників ПАТ «Індар» для вивчення ситуації, розповів Ю.ТИМЕР-БУЛАТОВ.

Нагадаємо, конфлікт у зв'язку зі зміною керівництва на заводі «Індар» продовжується з липня 2011 року.

9 вересня ц.р. Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед".