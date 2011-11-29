У Житомирі «замінували» автовокзал
11:48, 29 листопада 2011Суспільство
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Вибухівки не знайшли
У Житомирі невідомий "замінував" автовокзал.
Як повідомив кореспондента УНІАН працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ, вчора о 23.40 до чергового обласної міліції зателефонував невідомий і розповів про замінування центрального автовокзалу у Житомирі.
За його словами, до автовокзалу виїхали правоохоронці разом з рятувальниками, які не знайшли вибухівки.
За фактом неправдивого повідомлення про замінування автовокзалу міліція проводить перевірку.
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