Експерти сподіваються, що Україна відбудеться «легким переляком»

Через кризу в єврозоні експерти не виключають проблем в економіці України.

Таку думку висловили економічні експерти у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна «Друга хвиля світової кризи», повідомили УНІАН в Інституті.

Зокрема, начальник відділу аналізу і досліджень «Райффайзен Банк Аваль» Дмитро СОЛОГУБ вважає, що фаза відновлення після кризи 2007-2008 років затягується на невизначений термін, і коли світова економіка повернеться до таких темпів зростання як у 2000-і роки – поки що не зрозуміло.

«Європа виглядає найбільш уразливою, рецесія в єврозоні наступного року вже практично неминуча. Крім того, все вище стає ризик розпаду єврозони – у середовищі економістів все голосніше звучать розмови про те, що інших способів подолати кризу не існує, або їх політична ціна може виявитися дуже високою», - говорить експерт. Водночас він вважає, що цей шлях наразі не виглядає неминучим, тому є шанси, що упродовж пари років європейській економіці вдасться поступово подолати кризові тенденції.

Україна ж, на думку банкіра, як і раніше є заручником світових економічних процесів, проте цілком може перенести кризу без особливих втрат, якщо світова ситуація не буде зовсім критичною.

Д.СОЛОГУБ зазначає, що за останні три роки так нічого і не було зроблено для того, щоб подолати структурні слабкості української економіки: низьку продуктивність, слабку стійкість державних фінансів, високу інфляцію, недостатню енергоефективність, малий ступінь диверсифікації зовнішньої торгівлі.

«При несприятливому сценарії в світовій економіці це негайно позначиться і на Україні», - переконаний експерт, пояснюючи, що основними наслідками може стати зниження темпів зростання ВВП, девальвація гривні, збільшення бюджетного дефіциту, падіння рівня доходів населення.

«Водночас ми все ж таки розраховуємо, що світова ситуація не буде безнадійною, і в цьому випадку Україна відбудеться «легким переляком». Проте, ризики високі», - прогнозує Д.СОЛОГУБ, і додає, що для того, щоб їх подолати, потрібно негайно вживати заходи, такі як скорочення дефіциту «Нафтогазу», поліпшення бюджетної дисципліни, досягнення домовленості з МВФ і проведення структурних реформ.

У свою чергу, директор Антирейдерського союзу підприємців України Андрій СЕМИДІДЬКО вважає, що чергова хвиля кризи вже «накриває» Україну, зокрема ціни на матеріали, які Україна експортує, падають.

«Ми бачимо, що відбувається з Грецією, з Італією, світова ситуація з військовими діями, і оптимістичного сценарію очікувати складно. Хоча ми і знаходимося на «дальній орбіті», але якщо відцентрові процеси відбуваються, то зачіпають найдальші країни. Тому економічна ситуація у нас, звичайно, буде тільки у бік погіршення», - переконаний експерт.

На його думку, основний прес ляже на малий і середній бізнес, на підприємців, які фактично «виробляють тепло» для економіки. «Що робити в цій ситуації підприємцям? У будь-якому випадку, торгівля, товари першої необхідності, продукти харчування, одяг – ті необхідні речі, які будуть затребувані в умовах будь-якої кризи, і матимуть попит у населення», - вважає А.СЕМИДІДЬКО. Тому що, говорить він, виробництво в умовах кризи, по-перше, уразливе з погляду реалізації продукції, а, по-друге, є об'єктом пильної уваги податкових і правоохоронних органів, мета яких - наповнення бюджету «за будь-який спосіб».