У Керчі під час купання в шторм потонуло подружжя із Санкт-Петербурга

У Керчі (Крим) під час купання, коли шторм на морі становив 3-4 бали, потонуло подружжя із Санкт-Петербурга.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Главку МНС, трагедія сталася сьогодні вранці. Чергуючий на пляжі матрос-рятувальник однієї з керченських баз відпочинку не раз попереджав курортників про небезпеку купання в шторм, але люди його просто ігнорували.

«Катання на хвилях закінчилося тим, що хвиля, що відходила, затягла в море чоловіка і його дружину одночасно», - розповіли в МНС Криму.

Рятувальник кинувся на допомогу людям. Через кілька хвилин йому вдалося витягти жінку, але «проведений комплекс реанімаційних заходів результатів не дав». Чоловіка-росіянина течією відносило в море, тому на допомогу з моря вийшли рятувальники МНС на катері UMS-800 і прикордонники на малому сторожовому кораблі. «Чоловіка виловили в сотні метрах від берега без ознак життя», - повідомили рятувальники.

«Але найбільш вражаючим був той факт, що відпочиваючі поряд люди, на очах у яких загинули двоє людей, як і раніше йшли в штормуюче море, ігноруючи попередження рятувальників», - зазначили в МНС.