Бази даних держвідомств на «чорному ринку» зросли в ціні

Бази даних державних відомств на «чорному ринку» за останній рік подорожчали в два-три рази. Про це пише журнал Weekly.UA з посиланням на інформацію правоохоронних органів і судів.

Найбільшою популярністю користується інформація про імпортно-експортні операції, яку збирає Держмитниця, а також бази ДАІ. В СБУ стверджують, що в травні повністю перекрили канали просочення інформації з митниці. Цьому сприяли два гучні затримання недобросовісних чиновників, які намагалися збути нелегальний товар: перше в жовтні минулого року, вдруге – навесні поточного року.

«Після цього попит на дані митниці значно збільшився. Якщо раніше за повну базу (Держмитиниці) по Україні пропонували 4 тис. дол., то зараз тільки за одну позицію щодо одного товару готові платити 500 дол.», – розповів начальник відділу з питань захисту державних інформаційних ресурсів СБУ Валентин ПЕТРОВ.

Нечисті на руку правоохоронники використовують ще один спосіб заробітку на продажу держданих. Користуючись своїми повноваженнями, в рамках слідства правоохоронці запитують у телефонних операторів інформацію про розмови конкретної людини. Буває, що згодом список співрозмовників використовується не за прямим призначенням, а перекочовує в розпорядження третіх осіб - замовників.

В СБУ кажуть, що раніше така послуга коштувала лише 100 дол., а нині, після декількох кримінальних справ щодо правоохоронців-«зв’язківців», подорожчала до 300–500 дол. «Нині ми розробили такий механізм, при якому жоден сторонній запит не залишається безкарним», - стверджує В.ПЕТРОВ.

В цілому, за даними СБУ, за дев'ять місяців поточного року в Україні порушено 13 кримінальних справ після передачі конфіденційній інформації і даних з обмеженим доступом.