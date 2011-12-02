В Енергоатомі передумали купувати Toyota Land Cruiser за 800 тисяч
Позашляховик не надходив на станцію
Відокремлений підрозділ НАЕК «Енергоатом» Рівненська АЕС не купуватиме позашляховик Toyota Land Cruiser 200 вартістю майже 800 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАЕК «Енергоатом».
«На даний час закупівлю скасовано. РАЕС не перераховувала гроші за цей автомобіль, тому позашляховик не надходив на станцію», - йдеться у повідомленні компанії.
Згідно з повідомленням, станція планувала придбати позашляховик ще у червні за рахунок коштів, отриманих від економії витрат компанії і перевиконання планових завдань з виробництва електроенергії. Проте тендерні процедури затягнулися до пізньої осені.
Нагадаємо, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ неодноразово заявляв про необхідність скорочення числа дорогих службових автомобілів, а також заявляв, що дав вказівку Мінекономрозвитку відстежувати інформацію про закупівлю дорогих авто у «Віснику державних закупівель», блокувати процедури і інформувати про такі факти його особисто.