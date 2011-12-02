Експерти: для України «Південний потік» небезпечніший, ніж «Північний»

Експерти вважають, що транзит російського газу газопроводом «Південний потік» завдасть Україні більше збитків, ніж по «Північному потоку».

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, такі думки експерти висловили в рамках дослідницької програми Інституту «Північний потік» у контексті європейського енергетичного ринку».

Зокрема, директор Центру ім. Бертольда Бейца при Німецькому товаристві зовнішньої політики (DGAP) Олександр РАР вважає: «З точки зору України, зараз важливо домовитися з Росією так, щоб вона не побудувала South Stream («Південний потік») або побудувала б його спільно з Україною. Оскільки якщо з`явиться ще й South Stream, тоді Україна позбавляється ще якоїсь значної частини транзитних обсягів російського газу зі сходу на захід».

Експерт переконаний, що «Північний потік» не особливо нашкодить Україні як газотранспортній державі, чого не можна сказати про «Південний потік», у разі його реалізації.

«На сьогоднішній день, думаю, всі можуть задоволено жити з «північною трубою», тому що вона, в принципі, забезпечує енергетичну безпеку Європи і не особливо кривдить Україну», - резюмував О.РАР.

Президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club» Олександр ТОДІЙЧУК згоден із думкою колеги, що «Північний потік» є козирем Росії, й також вважає, що реалізація проекту «Південний потік» буде для України більш небезпечною. За словами О.ТОДІЙЧУКА, Україна при завантаженні «Північного потоку» теоретично може втратити близько 10-15% транзитних обсягів газу, що стане аргументом «на користь» Росії, мовляв, «якщо ми не знаходимо спільної мови, ми вас обійдемо й на півдні».

«Південний потік» – небезпечніший для України. Я думаю, психологічно росіяни розраховують, що реалізація «Північного потоку» спрацює в їхніх переговорах із українською стороною з тим, щоб подавити українського партнера», - вважає експерт.

При цьому О.ТОДІЙЧУК констатував, що в питанні енергетичної безпеки «Північний потік» досить неоднозначний і економічно невиправданий, порівняно з колишніми маршрутами транзиту. За його словами, з одного боку, ринок Євросоюзу переважно застрахований від технічних і політичних нестандартних ситуацій, коли припиняються поставки газу, але з іншого – нестиме додаткові витрати, оскільки за будь-якого варіанту ціна поставок газу північним маршрутом буде вища, ніж діючими маршрутами. Водночас Росія отримує можливість жорсткіше прив`язувати до себе частину ринку, який зможе отримувати газ лише по цьому маршруту.

Експерт зазначив, що спочатку «Північний потік» був задуманий як маршрут поставок нових обсягів видобутого газу на півночі Росії на швидко зростаючий європейський ринок. Проте до моменту пуску першої черги цього газопроводу не були створені нові потужності з видобутку газу в Росії, не залучалися нові інвестиції, тому відбувається перерозподіл обсягів із нині діючих маршрутів, додав О.ТОДІЙЧУК.

Довідка УНІАН. Газопровід «Північний потік» на морській ділянці Виборг - Грайфсвальд довжиною 1128 км матиме дві паралельні гілки, розраховані на поставки 55 млрд. куб. м газу на рік. По «Північному потоку» російський природний газ доставлятиметься безпосередньо німецьким і європейським споживачам.

8 листопада в експлуатацію введено першу нитку газопроводу.

Здача в експлуатацію другої гілки, яка подвоїть пропускну спроможність "Північного потоку", планується наприкінці 2012 р.

Крім того, з метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної й Центральної Європи - проект «Південний потік».