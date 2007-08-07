В Донецькій області податківці накрили потужний конвертаційний центр

В Донецькій області податківці викрили діяльність одного з найпотужніших за останній час організованих злочинних угруповань, що діяло у банківсько-фінансовій сфері.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні податкової міліції ДПА України, злочинна структура спеціалізувалася на нелегальній конвертації грошових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов’язань.

Організатором угруповання був 41-річний житель обласного центру. Ним було створено 4 відокремлені групи, які були підконтрольні йому, але діяли самостійно. Кожну з них очолював спільник шахрая, який координував діяльність активних членів групи – бухгалтерів і кур’єрів. Махінатори використовували цілу мережу створених ними фіктивних фірм, через рахунки яких спрямовувалися грошові потоки, що у подальшому переводилися у готівку і легалізувалися через будівництво об’єктів нерухомості у Донецьку.

Починаючи з 2004 року дилерська мережа з обслуговування клієнтів конвертаційного центру значно розширилася і до середини 2006 року обіг коштів на його рахунках становив близько 3 млрд. грн. на рік. Послугами шахраїв користувалися до 2000 підприємств. Вся клієнтська база була підконтрольна організатору злочинного синдикату і за право користуватись нею керівник кожної з груп платив 1,5% від суми, що переводилася у готівку. Крім того, ватажок угруповання здійснював захист шахраїв від правоохоронних та інших контролюючих органів.

Аби припинити діяльність злочинного утворення, податківці провели операцію у три етапи.

Перший етап полягав у знешкодженні однієї з найбільших груп, що входила до складу конвертаційного центру. Її очолювала 43-річна донеччанка, яка раніше вже була засуджена. Крім того, активну діяльність у групі здійснювали ще два члени, що займалися бухгалтерією та кур’єрськими обов’язками. Всіх їх було затримано. А у офісах, що належали групі, вилучено готівкові кошти та близько 50 печаток та штампів фіктивних фірм.

Стосовно махінаторів порушено кримінальну справу.

Наступний етап у роботі підрозділів податкової міліції полягав у припиненні діяльності другої за значимістю групи, що входила до складу злочинного синдикату. Нею керував 34-річний мешканець обласного центру, який також вже раніше мав проблеми із законом. Протиправну діяльність тіньовиків було задокументовано за допомогою низки оперативно-слідчих заходів, в наслідок чого усіх конвертаторів було затримано. У приміщеннях центру вилучено реквізити фіктивних та транзитних фірм, а також документацію, що свідчить про ведення незаконного бізнесу.

Третім і завершальним етапом правоохоронців стало знешкодження безпосередньо організатора злочинного синдикату та двох останніх груп, якими керували його спільниці. Під час перевірки виявилося, що до складу головного угруповання входив також працівник одного з комерційних банків, що контролював видачу „брудних” коштів у касі та мав доступ до всіх розрахункових рахунків фіктивних фірм.

Під час спецоперації податківцям вдалося затримати всіх тіньовиків та накласти арешт на рахунки конвертаційного центру, сума на яких складає 1,8 млн.грн..

Загалом співробітники податкової міліції вилучили понад 800 тис. грн. готівкових коштів, понад 100 печаток та штампів і документацію 53 фіктивних фірм. Заарештовано 10 осіб.

Наразі слідство за кримінальною справою завершено, матеріали направлено до суду.