Працівника дитячого будинку підозрюють у розбещенні неповнолітніх

15:07, 03 грудня 2011
Суспільство
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Виявляв "дуже специфічний інтерес"

У Київській області за підозрою у розбещенні неповнолітніх затримано 58-річного працівника дитячого будинку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у ході перевірки оперативної інформації про "дуже специфічний інтерес" до вихованців дитячої установи було встановлено, що ці дані відповідають дійсності.

Підозрюваного затримано, порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

 

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