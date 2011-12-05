Біля Полтави перекинувся пасажирський автобус: є загиблий і поранені

16:59, 05 грудня 2011
Суспільство
2314 0

Водій не впорався з керуванням

Поблизу Полтави в результаті аварії пасажирського автобуса «Mercedes-Benz» одна людина загинула, четверо одержали травми.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, ДТП сталася вчора на 352-му кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський в районі села Копили Полтавського району.

У ході роботи слідчо-оперативної групи було встановлено, що у напрямі Харкова рухався автобус «Mercedes-Benz-313», яким керував 41-річний полтавець. Водій не впорався з керуванням, з`їхав у кювет, де автобус зіткнувся з деревом і перекинувся.

Внаслідок аварії 38-річний пасажир автобуса одержав смертельну травму. 41-річного водія і пасажирів маршруту (25-річну дівчину, 31-річного і 51-річного чоловіків) було доставлено машиною швидкої медичної допомоги до 1-ї міської і Полтавської обласної клінічних лікарень.

За фактом дорожньо-транспортної події порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті постраждалого або до заподіяння тяжкого тілесного ушкодження).

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter