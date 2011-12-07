У Китаї за один день заарештували 608 осіб - за торгівлю дітьми
09:05, 07 грудня 2011Суспільство
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Звільнили 178 маленьких бранців
Поліція Китаю за один день заарештувала 608 чоловік, підозрюваних у продажу дітей.
Про це повідомив представник Міністерства із забезпечення суспільної безпеки, передає «Газета.ру».
Під час спецоперації, яка проходила в десяти провінціях країни, поліцейським вдалося звільнити 178 дітей.
У травні цього року поліція одержала інформацію про те, що в провінції Сичуань злочинна група переправила і продала 26 дітей в інші провінції країни.
Продаж дітей у Китаї, де діють суворі закони про контроль над народжуваністю, є дуже поширеним злочином.
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