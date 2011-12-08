ВР постановила відзначити 110-річчя Ватутіна

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про відзначення 110-ї річниці з дня народження Героя Радянського Союзу Ватутіна Миколи Федоровича», внесену представниками фракції КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 259 із 298 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В постанові зазначається, що 16 грудня 2011 року виповнюється 110 років з дня народження М.Ватутіна, «видатного полководця Великої Вітчизняної війни, генерала армії, командувача військами 1-го Українського фронту, звільнившого Київ від фашистських загарбників».

В постанові пропонується «Урочисто відзначити на державному рівні 110-у річницю з дня народження Героя Радянського Союзу Миколи Ватутіна».

Уряду рекомендовано у двотижневий термін з дня прийняття цієї постанови утворити оргкомітет з підготовки та проведення заходів з відзначення цієї дати.