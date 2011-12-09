Дешевий газ у Білорусі підірве українські підприємства?
04:18, 09 грудня 2011Суспільство
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Думка депутата-регіонала
Народний депутат від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ вважає, що після надання Білорусі знижки на російський газ багато українських підприємств стали неконкурентоспроможними.
Таку думку він висловив у рамках круглого столу в Інституті Горшеніна на тему «Українсько-російські відносини: найближча перспектива».
«Враховуючи значну знижку на газ для Білорусі й ціну в 165 доларів, це робить низку українських підприємств неконкурентоспроможними порівняно з білоруськими», - зазначив В.ГОРБАЛЬ.
Тому він вважає головним у взаєминах із Росією на даний момент невідкладне вирішення «газового питання».
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