Дешевий газ у Білорусі підірве українські підприємства?

Народний депутат від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ вважає, що після надання Білорусі знижки на російський газ багато українських підприємств стали неконкурентоспроможними.

Таку думку він висловив у рамках круглого столу в Інституті Горшеніна на тему «Українсько-російські відносини: найближча перспектива».

«Враховуючи значну знижку на газ для Білорусі й ціну в 165 доларів, це робить низку українських підприємств неконкурентоспроможними порівняно з білоруськими», - зазначив В.ГОРБАЛЬ.

Тому він вважає головним у взаєминах із Росією на даний момент невідкладне вирішення «газового питання».