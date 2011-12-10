У Києві опозиція спробувала встановити намет на станції метро

Сьогодні близько 13.30 на платформі станції Київського метрополітену «Майдан Незалежності» кілька десятків представників «Коаліції учасників Помаранчевої революції» (КУПР) намагалися встановити намет.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, члени вказаної організації подали заявку до столичної мерії на проведення акції проти встановлення ялинки на Майдані Незалежності і обіцяли провести її на центральній площі Києва.

Але натомість, скандуючи різні лозунги, вони спустилися на ескалаторі на станцію метро, налякавши пасажирів, які на той момент були присутні в указаному місці, та спробували встановити на платформі намет, чим грубо порушили не лише правила проведення масових акцій, але й безпеку на режимному об’єкті, яким є метрополітен, зазначили у міліції.

Працівники міліції завадили встановленню намету, затримали двох організаторів акції для складання адміністративного протоколу про порушення проведення масових акцій.

У столичній міліції розцінюють такі дії представників КУПР як провокативні і спрямовані на те, щоб привернути увагу ЗМІ до своєї громадської організації.