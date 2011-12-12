Збройне пограбування банку в Донецьку: поранені відвідувачі
17:17, 12 грудня 2011Суспільство
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У Калінінському районі
У Донецьку скоєно збройне пограбування банку, в результаті якого є постраждалі.
Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби Донецького міського управління міліції Ольга ПОЧКАЛОВА.
За її словами, збройний наліт скоєно на відділення одного з банків у Калінінському районі міста.
«В результаті нападу на банк поранено декількох відвідувачів, загиблих немає», - сказала О.ПОЧКАЛОВА.
При цьому вона пообіцяла, що найближчим часом міліція надасть ЗМІ більш повну інформацію про пригоду.
Як повідомляє сайт "ОстроВ",напад скоєно на відділення банку "Креди Агриколь"
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